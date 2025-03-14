Четверых организаторов азартных игр осудили в Удмуртии

Четырех жителей Удмуртии признали виновными в организации азартных игр с использованием интернета (по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике. Их деятельность пресекли в Воткинске сотрудники УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

С учетом признания обвиняемыми вины, суд назначил им от 1 года 6 месяцев до 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательными сроками от 3 месяцев до 1 года 6 месяцев. Также они должны выплатить штрафы от 30 до 50 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.