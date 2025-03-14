В Самарской области осуждены братья, пытавшиеся на квадрокоптере переправить наркотики в колонию

Волжским районным судом оглашен приговор в отношении двух братьев. Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, для доставки наркотиков в исправительную колонию в селе Спиридоновка братья приобрели квадрокоптер и оснастили его самодельным устройством для сброса груза. Но выполнить задуманное им не удалось.

Ночью 9 ноября 2021 года машину братьев на подъезде к колонии попытались остановить сотрудники ГИБДД. Водитель набрал скорость и попытался скрыться, но после преследования автомобиль был остановлен. В салоне правоохранители нашли наркотики.

Суд назначил старшему брату с учетом особо опасного рецидива наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Младший на 8 лет отправится в колонию строгого режима.

Алексей Алексеев