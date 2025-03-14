Британский суд признал судью ООН виновной в использовании рабского труда

Королевский суд Оксфорда признал судью ООН Лидию Мугамбе виновной в использовании рабского труда, запугивании и сговоре с целью нарушения иммиграционного законодательства Великобритании. Об этом сообщает официальный сайт британской полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: irmct.org Фото: irmct.org

По данным ведомства, госпожа Мугамбе незаконно привезла в страну молодую женщину из Уганды и, пользуясь своим положением и непониманием жертвой своих прав, принуждала ту к работе и запугивала. Сама экс-судья отрицает эти обвинения и настаивает на том, что женщина работала добровольно. Приговор по делу будет вынесен 2 мая. Лидия Мугамбе находится под арестом. Ранее офис генерального секретаря ООН лишил ее дипломатической неприкосновенности.

Лидия Мугамбе с 2013 года является судьей Верховного суда Уганды, в 2023 году она была также назначена судьей Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов ООН. В 2023 году госпожа Мугамбе изучала юриспруденцию в Оксфордском университете. В феврале того же года в полицию поступила жалоба на то, что Лидия Мугамбе обманом привезла из Уганды молодую женщину, поселила ее у себя дома и принуждает к домашней работе и уходу за детьми, так что та живет фактически на положении рабыни.

Яна Рождественская