В Рыбинске возбуждено дело о мошенничестве при реализации нацпроекта

В Рыбинске Ярославской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве многоквартирного дома для расселения аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Ведомство проверяло, как в регионе реализуется нацпроект «Жилья и городская среда». Так, в Рыбинске ООО «Промресурс» в рамках договора с городской администрацией строило 5-этажный МКД на Корнева. Само строительство велось с отставанием от графика. Заказчик принял решение расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Общая стоимость контракта — 100 млн руб. Заказчик перечислил подрядчику 64 млн руб. с учетом авансового платежа. Стоимость фактически выполненных работ составила 27,8 млн руб. Материалы проверки прокуратура направила в СК, который по результатам их рассмотрения возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

«Неустановленные лица из числа сотрудников коммерческой организации, выступающей подрядчиком, не выполнили полный объем работ…, чем совершили хищение денежных средств в сумме более 36 млн руб.»,— сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Расследование дела прокуратура взяла на контроль. Дом достраивает другой подрядчик. Объект планируют сдать в мае этого года.

Алла Чижова