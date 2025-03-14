Госавтоинспекция Дона проводит рейд по выявлению должников

В Ростовской области с 10 по 14 марта проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Цель рейда выявление и привлечение к ответственности водителей, имеющих значительное количество неоплаченных штрафов, сообщают в Госавтоинспекции региона.

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В рамках операции сотрудники ГАИ работают совместно с судебными приставами. Они будут проверять наличие задолженностей у автомобилистов и принимать меры в случае неуплаты административных штрафов.

«Вместе с тем судебными приставами-исполнителями, может быть применена мера принудительного исполнения в виде изъятия у должника движимого имущества»,— сообщили в ведомстве.

Согласно части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за неуплату или несвоевременную уплату штрафа может быть наложен новый штраф.

Николай Аксенов