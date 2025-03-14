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В мэрии Сочи создали управление по организации похоронного дела

Администрация Сочи преобразовала отдел по ритуальным услугам. Об этом сказано на официальном сайте мэрии курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В структуре администрации Сочи появилось новое управление, специализирующееся на ритуальных услугах. Ранее это подразделение функционировало как отдел в составе городского департамента.

Руководителем нового управления назначен Алексан Белов. Основной сферой деятельности структуры является организация похорон и предоставление сопутствующих услуг.

Мария Удовик

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