В мэрии Сочи создали управление по организации похоронного дела
Администрация Сочи преобразовала отдел по ритуальным услугам. Об этом сказано на официальном сайте мэрии курорта.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В структуре администрации Сочи появилось новое управление, специализирующееся на ритуальных услугах. Ранее это подразделение функционировало как отдел в составе городского департамента.
Руководителем нового управления назначен Алексан Белов. Основной сферой деятельности структуры является организация похорон и предоставление сопутствующих услуг.