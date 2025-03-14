В мэрии Сочи создали управление по организации похоронного дела

Администрация Сочи преобразовала отдел по ритуальным услугам. Об этом сказано на официальном сайте мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В структуре администрации Сочи появилось новое управление, специализирующееся на ритуальных услугах. Ранее это подразделение функционировало как отдел в составе городского департамента.

Руководителем нового управления назначен Алексан Белов. Основной сферой деятельности структуры является организация похорон и предоставление сопутствующих услуг.

Мария Удовик