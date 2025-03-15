Парижский марафон
Как прошла женская Неделя моды сезона осень-зима 2025/2026 в Париже
В Париже завершилась Женская неделя моды сезона осень-зима 2025/2026. Долгожданные дебюты Сары Бертон в Givenchy и Хайдера Акерманна в Tom Ford, арт-презентация Loewe, показы Chloe, Miu Miu, Saint Laurent, Dior и Louis Vuitton. О главных событиях и трендах — в нашем материале.
Модные дебюты
Игра в «модные стулья» продолжается, а это значит, что этот год обещает быть богатым на дебютные коллекции. Хайдер Акерманн для Tom Ford пригласил гостей в загадочную комнату-салон — пространство первых мгновений знакомства, когда люди только присматриваются и узнают друг друга — по аналогии с тем, как он знакомится с брендом и его основателем. На подиуме Акерманн представил одновременно женскую и мужскую коллекции, полные ярких образов: рубашки из телячьей кожи, костюмы в серых, белых и черных тонах, кожаные тренчи и вечерние платья, расшитые тысячами мельчайших бусин.
Британка Сара Бертон, наследница Александра Маккуина, наконец-то представила свое видение Givenchy — кутюрного дома, который Маккуин возглавлял в течение пяти лет. Пока что Бертон выбрала осторожный путь и решила начать с нуля, взяв за основу ранние коллекции Юбера де Живанши. Среди самых запоминающихся образов ее дебюта — жакеты, будто сшитые задом наперед, платья-смокинги и мини-платья с пышными пачками.
Новые времена наступили и в Dries Van Noten: основателя бренда сменил новый дизайнер Джулиан Клаузнер, возглавлявший женскую студию дома последние семь лет. Свой дебют он представил в роскошных интерьерах Оперы Гарнье, сделав ставку на обилие пайеток, замысловатые вышивки и яркие детали — помпоны от занавесок и эксцентричные шапочки для душа.
Живые скульптуры
В этом сезоне Сатоси Кондо для Issey Miyake черпал вдохновение во вселенной австрийского художника Эрвина Вурма (чьи работы стали сет-дизайном шоу) и представил серию скульптурных образов: платья, блейзеры, джемперы XXL и топы, повторяющие форму бумажных пакетов. Многие критики назвали это шоу лучшей коллекцией сезона за оригинальность и нестандартный подход к моде.
Энтони Ваккарелло для Saint Laurent завершил показ серией вечерних платьев с пышными юбками в пол, которые он предлагает носить с кожаными куртками «с мужского плеча».
Джонатан Андерсон представил свою последнюю коллекцию для Loewe в формате презентации. Его платья и тренчи, балансирующие на грани искусства, из кожи, бусин и структурных нитей можно было рассматривать как экспонаты выставки, изучая каждую деталь.
Путешествия во времени
Николя Гескьер для Louis Vuitton пригласил гостей своего шоу на секретный вокзал L’Etoile du Nord, где продемонстрировал коллекцию, пронизанную духом 1980-х и насыщенным оттенком красного.
Мария Грация Кьюри для Dior отправляется в Викторианскую эпоху и поручила театральному режиссеру Бобу Уилсону превратить обычное шоу в спектакль из пяти актов.
Шон Макгир для McQueen тоже заигрывает с прошлым, а именно с денди и готикой викторианской эпохи — отсюда в его коллекции обилие высоких воротников-гармошек.
Похожие элементы прослеживаются в образах коллекции Chanel, подготовленной студией марки в ожидании прихода нового креативного директора Маттье Блази.
Чемена Камали для Chloe задумалась о роли прошлого в нашем восприятии любимых вещей. В своих образах она процитировала сразу несколько эпох: струящиеся платья в духе 1970-х, блузы с плечевыми подкладками, напоминающие 1980-е, джинсы и юбки низкой посадки с широкими ремнями из 2000-х.
Воинственная женственность
Один из главных трендов сезона, пронизывающих почти все коллекции, которые показывали в Париже,— воинственная женственность. А именно плащи и куртки, как на показах Hermes и Tom Ford, или мотоциклетные костюмы из телячьей кожи на подиуме Marine Serre. Другое проявление тренда мы увидели на показе Miu Miu, где стилист Лотта Волкова предложила Миучче Праде под каждый лонгслив надеть лифы с конусами. Читосе Абе для Sacai также представила свое видение воинственной женственности и бескомпромиссной сенсуальности, используя свои фирменные приемы — деконструкцию и отсылки к любимым художникам (на этот раз она цитировала губы Мэн Рея).
В офисе
В этом сезоне дизайнеры переосмысляют корпоративную культуру. Шоу Стеллы Маккартни буквально проходило в офисе, где гости, удобно устроившись на серых стульях с колесиками, наблюдали за мужским стриптизом. Демна для своей последней коллекции прет-а-порте для Balenciaga представляет свое видение офисных сотрудников: они шагают к цели смелой походкой, одетые в белые сорочки, точеные костюмы, с удобными кожаными портфелями, куда можно сложить все важные документы.
Второй меховой
Следующей зимой мы все будем носить искусственный мех, который стал неотъемлемой частью многих парижских показов. Чемена Камали для Chloe предлагает сочетать меховые помпоны с богемными платьями в пол из кружева или использовать их как акцент на сумках. В то время как Миучча Прада для Miu Miu представила меховые накидки, которые можно носить как отдельный аксессуар или оборачивать вокруг шеи для тепла. Алессандро Микеле для Valentino украсил жакеты меховыми оторочками и показал сразу несколько меховых пальто, которые смотрятся максимально уместно в его волшебной вселенной фриков. Ставку на куртки с пушистыми капюшонами и роскошные шубы в пол делает Демна для Balenciaga, а в видении дизайнера лейбла Abra Дора Эдрие объемные шубы нужно носить парой для тепла и сногсшибательного эффекта.