В Ставрополе директор проектной организации скрыл от налоговой 149 млн рублей

В Ставрополе возбуждено уголовное дело против директора коммерческой организации, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму в 149 млн руб. Об этом сообщает СУ СК региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2019 по 2021 год руководитель компании не платил налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и страховые взносы. Для этого он подавал в налоговую инспекцию декларации с недостоверными данными.

«Следователем СК России принимаются меры для возмещения причиненного ущерба. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств»,— говорится в сообщении.

Николай Аксенов