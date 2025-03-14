Henderson представил весенне-летнюю коллекцию

Российский дом моды Henderson представил коллекцию одежды, обуви и аксессуаров для сезона весна-лето 2025. Основные линейки в новой коллекции: Formal (костюмы), Smart Casual и Casual (более расслабленный стиль на каждый день), а также Active & Home wear (спортивный стиль и домашняя одежда). Бренд также представил линию косметики Smart Care и парфюмерию Pour Homme. Основные цвета костюмной линейки — синий, серый и кирпичный. Причем модели подобраны для любого силуэта: однобортные и двубортные, в клетку, полоску или однотонные. Вся коллекция весна-лета уже доступна в магазинах и на сайте Henderson.

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