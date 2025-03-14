«Биннофарм Групп» — лидер по приросту в цифровом продвижении

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» показала активный рост в цифровом продвижении, заняв первое место среди всех фармацевтических компаний, представленных на территории РФ, по данным исследовательской компании Ipsos.



В сегменте OTC компания заняла второе место по приросту количества акций и маркетинговых программ. При этом наибольшее число акций проходило с участием флагманских брендов: противовирусного препарата «Кагоцел» (находится под управлением «Биннофарм Групп»), занимающего второе место на адресном рынке и показавшего прирост на 24% в рублях за предыдущий год; венотоника «Венарус» — второе место на адресном рынке с годовым приростом 14% в рублях; спазмолитика «Необутин», который в 2024 году вырос на 28% в рублях.

В сегменте RX «Биннофарм Групп» также заняла вторую строчку по приросту акций и маркетинговых активностей. Лидерами по количеству акций для покупателей и программ для первостольников стали НПВП «Дексонал», имеющий стабильную долю на адресном рынке, и противоязвенное средство «Омепразол-obl» с приростом в 18% в рублях.

По данным исследования, «Биннофарм Групп» входит в ТОП-5 по мультиканальному продвижению среди фармацевтов и ТОП-3 по приросту количества контактов с врачами за 2024 год в сравнении с 2023 годом.

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