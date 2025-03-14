Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: весенние коллекции, новинки косметики, красивые партнерства и вкусные бестселлеры.

Nrav играет в Марию Антуанетту

Nrav выпустила новинку — пудровые румяна в трех насыщенных оттенках: Deceptive — нежно-розовый, персиковый Luscious и ягодный Ardent. В основе формулы — витамин Е, который не только обеспечивает коже мягкость, но и укрепляет ее защитный барьер. В честь запуска бренд устроил мероприятие с дресс-кодом в стиле рококо и подготовил десерты в содружестве с рестораном Peach. До 6 апреля гости ресторана могут попробовать Luscious Dream в форме персика из бельгийского шоколада с ганашем на основе персикового ликера и компота из свежих персиков, а также Ardent Bliss — конфеты с двумя видами начинки: ликером Baileys и малиновым пюре с бобами тонка, покрытые молочным бельгийским шоколадом и какао-маслом.

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Kevin.Murphy приглашает на показы

Австралийская компания Kevin.Murphy является официальным партнером по укладкам на Московской неделе моды с 2022 года. В этом году, помимо работы на бэкстейдже и подиумах, марка запускает коллаборацию с рестораном Buro.Tsum. С 14 по 16 марта коктейль Moscow Fashion.Week становится своего рода проводником на Неделю моды: каждый, кто закажет коктейль-аперитив с огурцом и мятой, нотами лаванды и розового варенья, получит в подарок не только стайлинг-спрей для объема Anti.Gravity от Kevin.Murphy, но и шанс выиграть билеты на один из показов.

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Roseville открылся на Кузнецком мосту

Российская марка женской одежды Roseville открыла флагманский бутик в историческом центре Москвы на Кузнецком Мосту, 7 в здании доходного дома И. И. Воронцовой, И. Г. Евдокимова, З. И. Шориной. Эстетика прошлого столетия легла в основу интерьерных решений: здесь сохранены исторические витражи, мраморные порталы, натуральный паркет и появились винтажные детали с декором из благородных материалов. В новой весенней коллекции бренд остается верен ретроэпохе 1940–1950-х годов: женственные приталенные силуэты, романтичные принты, лаконичный крой, формы, подчеркивающие изгибы женской фигуры. В коллекцию вошли блузы и платья из летящих тканей с рукавами-«фонариками», однобортные жакеты из мягкого хлопка и вискозы с драпировками на талии в комплекте с расклешенными плиссированными юбками или миди-юбками в небесно-голубых, лимонных и сливочных оттенках.

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«Фабрика природы» сместилась на Восток

Российская марка продуктов питания «Фабрика природы» выпустила свою версию знаменитого дубайского шоколад с фисташковой пастой и катаифи. Ожидается, что этот шоколад станет бестселлером: в нем «Фабрика природы» соединила трендовый дубайский шоколад и собственный хит — молочный шоколад с бисквитными нотами.

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Ирина Кириенко