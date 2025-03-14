В Пензе следствие проводит проверку после обнаружения тела в гараже

Следственный отдел по Первомайскому району Пензы приступил к доследственной проверке по факту смерти мужчины, тело которого обнаружили в гараже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, в утренние часы сегодня, в пятницу, следователей проинформировали об обнаружении тела 39-летнего мужчины в автомобиле, который находился в гараже по ул. Пушанина. Гараж был закрыт изнутри, работал двигатель машины.

Выяснилось, что в ночь на 14 марта мужчина пошел в гараж, чтобы отремонтировать автомобиль. Специалисты не выявили на погибшем телесных повреждений, предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов