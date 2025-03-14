Училище имени Короленко в Ставрополе признали объектом культурного наследия

Здание народного училища имени Короленко признано объектом культурного наследия Ставропольского края. Приказ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставропольского края Фото: Администрация Ставропольского края

Главный корпус находится по адресу улица Серова, дом 451 в городе Ставрополе и был построен в 1906 году. Решение о признании его культурной ценностью принято на основании акта обследования от 3 марта 2025 года.

В настоящее время в здании располагается школа № 13. В начале XX века здесь учились основам чтения, письма и арифметики, придавая большое значение религиозно-нравственному воспитанию детей.

Николай Аксенов