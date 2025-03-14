Банк «Центр-инвест» обновил корпоративный дресс-код

Банк «Центр-инвест» в коллаборации с крупнейшим региональным брендом одежды «DNK RUSSIA» представил новую корпоративную форму для сотрудников фронт-офисов.

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Важнейшими требованиями к новой форме стали ее функциональность, выразительность и актуальность. Форма соответствует современным модным трендам и отражает клиентоориентированную философию банка.

«Мы уверены, что новый образ наших сотрудников станет источником вдохновения не только для них, но и для наших клиентов. Мы выражаем благодарность нашему партнеру «DNK RUSSIA» за плодотворное сотрудничество и гордимся, что яркий донской бренд одежды стал частью нашей идентичности», — подчеркнула Председатель Правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова.

В банке «Центр-инвест» есть добрая традиция чествования опытных сотрудников, проработавших в банке более 10, 15, 20, 25 и 30 лет. Каждой категории соответствует специальный корпоративный значок, который сотрудники прикрепляют к лацкану пиджака. Этот символ признательности подчеркивает важность каждого члена команды и его вклад в развитие банка.

«Мы искренне верим, что забота о сотрудниках — это залог успеха для каждой компании. На работе мы проводим большую часть нашей жизни, и для каждой женщины важно, как она выглядит. Мы ценим, что банк «Центр-инвест» доверил задачу создания нового корпоративного образа нашему дизайнерскому бренду «DNK RUSSIA». Мы сделали идеальную форму, в которой можно и вне рабочего времени быть модной. После работы отправиться в гости, на вечеринку, на свидание — легко!», — комментирует сооснователь «DNK RUSSIA» Анна Ничкова.

Стремление к инновациям и уважение к традициям — основа корпоративной культуры банка «Центр-инвест». Банк развивает дистанционные сервисы обслуживания и совершенствует работу в офисах банка, создавая комфортные условия для коммуникации с клиентами.

ПАО КБ «Центр-Инвест»