Компания из Екатеринбурга получила право на застройку жилого района в Кемерове

Администрация Кемерова подвела итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилого микрорайона в Центральном районе. Начальная цена составила 32,4 млн руб., сообщается на портале ГИС «Торги». Единственным участником торгов стала компания из Екатеринбурга ООО «СЗ «Практика Развитие», получившая право арендовать участок площадью 15,88 га на 10 лет и начать строительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках КРТ предстоит построить объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том числе два детских сада, школу и спортивный комплекс с бассейном. Общая площадь жилой застройки составит не менее 185,8 тыс. кв. м. Застройщику предстоит снести 17 признанных аварийными многоквартирных домов и 165 частных домовладений.

ООО «СЗ «Практика Развитие» зарегистрировано в Екатеринбурге в октябре 2024 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями общества являются ООО «Дюна-Строй» (51%) и Юлия Дягилева (49%). Уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб.

Лолита Белова