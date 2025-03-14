«Застройщики стремятся к самому высокому классу энергоэффективности жилья»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, по каким параметрам оценивается экологичность жилой недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Зеленые» технологии в девелопменте — значимый тренд на рынке. Но проектов, соответствующих довольно строгим правилам и получивших подтверждающие сертификаты, немного. На московском рынке первичной недвижимости премиум-класса только шесть ЖК отвечают высоким стандартам экологичности, что не превышает показателя в 20% от всех ЖК данного сегмента на этапе строительства, посчитали специалисты компаний «АЕОН-Девелопмент» и NF Group.

Один из важнейших параметров экологичности — энергоэффективность зданий: в утвержденной типологии выделено девять классов показателя в зависимости от процента отклонения годового расхода энергетических ресурсов от базового уровня. Чаще застройщики стремятся к возведению домов с наиболее высоким классом энергоэффективности, на них пришлось более 55% всех изученных корпусов. Кроме энергоэффективности домов, брокеры изучили еще три параметра — это системы очистки воды и воздуха, а также применение экологичных материалов при строительстве. Среди ЖК премиум-класса на стадии возведения почти в 80% корпусов анонсированы системы очистки воды, а более чем в половине — очистки воздуха в несколько этапов.

Среди основных материалов, используемых для облицовки фасадов, относящихся к наиболее высоким классам энергоэффективности: натуральный камень, металл, стекло и стеклофибробетон. В целом «зеленые» технологии в московских новых проектах пока не очень широко применяются, отмечают эксперты. И для покупателя зачастую экологичность не входит в перечень основных факторов при подборе ЖК, а оказывается скорее приятным бонусом к сделке.

Светлана Бардина