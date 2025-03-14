На Кубани экс-депутат задержан по подозрению в вымогательстве 500 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали бывшего депутата по подозрению в вымогательстве у предпринимателя из Новороссийска денежных средств в сумме 500 млн руб., сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

По данным следствия, 57-летний экс-депутат выступал в роли посредника в споре наследников при разделе дорогостоящего наследуемого имущества. По данным «Ъ», речь идет об активах общей стоимостью несколько миллиардов рублей. Злоумышленник сообщил одному из наследников, что у него якобы имеются связи в контрольно-надзорных органах Краснодарского края, а также в структурах ФСБ. В этой связи экс-депутат пообещал создать проблемы участнику наследственного спора, а за отказ от своего намерения потребовал 500 млн руб.

Участник спора сообщил о ситуации в правоохранительные органы, при получении первого транша в сумме 250 млн руб. (вместо денежных средств использовались муляжи) злоумышленник был задержан. В отношении бывшего депутата возбуждено дело об особо крупном вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За вымогательство имущества в особо крупном размере предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Фамилия фигуранта дела в сообщении МВД не указана, по информации «Ъ», речь идет о Михаиле Ковалюке, который был депутатом законодательного собрания Краснодарского края третьего и пятого созывов, его полномочия прекратились в 2017 году.

Анна Перова, Краснодар