В Самарской области назвали территории с риском подтопления

В Самарской области весной 2025 года возможно подтопление территорий из-за разлива пяти рек: Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Самара и Большой Кинель. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС, ссылаясь на данные, полученные из Приволжского УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Так, риск паводка прогнозируется в городском округе Кинель и в районах: Богатовский, Борский, Елховский, Кинельский, Камышлинский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноярский, Похвистневский и Сергиевский.

«В период активного таяния снега вода может затопить низменные участки»,— пояснили в ведомстве.

В настоящее время в регионе подтопленных территорий нет. Паводковая обстановка находится на контроле.

Алексей Алексеев