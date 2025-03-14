В Ростове в этом году отремонтируют мозаичный переход возле музыкального театра

В Ростове-на-Дону начнут ремонт подземного перехода с уникальным мозаичным панно возле музыкального театра. Он требует срочной реконструкции из-за частых подтоплений, сообщает портал DonDay.

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Ремонтные работы необходимо начать в ближайшее время, так как проектно-сметная документация действительна три года. Если капитальный ремонт не будет завершен до конца 2026 года, потребуется разрабатывать новую документацию.

Работы по восстановлению переходов с мозаичными панно начались в конце 2023 года. Городские власти уже разработали проектно-сметную документацию на сумму 26 млн руб. Общественники активно участвовали в процессе, требуя сохранить уникальные полотна при ремонте.

Мозаичные панно в подземных переходах Ростова-на-Дону считаются городской достопримечательностью и имеют культурную ценность.

Николай Аксенов