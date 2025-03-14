В Тольятти гендиректор УК подозревается в мошенничестве на 1 млн рублей

В отношении генерального директора управляющей компании из Тольятти возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Подозреваемый путем обмана завладел денежными средствами жителей 157 многоквартирных домов, которые они перечисляли на счет управляющей компании для оплаты коммунальных услуг»,— говорится в сообщении.

Преступление было совершено с 1 декабря 2024-го по 1 февраля 2025 года. Сумма причиненного ущерба превысила один млн руб.

По информации источников «Ъ-Волга» в силовых структурах, речь идет об «УК №2 ЖКХ» и ее руководителе Илье Юматове. Подозреваемый задержан.

Георгий Портнов