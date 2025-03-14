Пожар на свалке под Новороссийском привел к загрязнению воздуха

Специалисты Роспотребнадзора выявили в пригородах Новороссийска загрязнение воздуха сажей, угарным газом и другими вредными веществами, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Причиной стал пожар на мусорном полигоне в окрестностях Новороссийска. Возгорание не удается потушить со вчерашнего дня. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю провело лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей к полигону жилой застройки. В поселке Убых, селе Владимировка и станице Натухаевской выявлено превышение предельно допустимых показателей содержания в воздухе сажи, угарного газа и взвешенных веществ. В остальных населенных пунктах в пригороде Новороссийска превышения концентрации вредных веществ в воздухе нет.

Роспотребнадзор рекомендует жителям окрестностей Новороссийска, прилегающих к полигону, избегать нахождения на воздухе и не открывать окна, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы.

В настоящее время площадь пожара на мусорном полигоне составляет 2,5 тыс. кв. м, открытое горение наблюдается очагами на площади 2,1 тыс. кв. м. К ликвидации чрезвычайного происшествия привлечены 90 человек и более 60 единиц специальной техники. По данным прокуратуры, компания «Терра-Н», оператор полигона, эксплуатирует его с многочисленными нарушениями.

Анна Перова, Краснодар