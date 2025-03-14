В Татарстане 14 марта ожидается ветер до 20 м/с

Сильный ветер порывами до 15–20 м/с прогнозируется в Татарстане в пятницу, 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Татарстанцев просят не вставать под рекламные щиты, дорожные знаки и линии электропередач и быть осторожными при движении по улицам и дорогам.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, температура днем 14 марта составит около +4...9 °С. На западе и юго-западе Татарстана может потеплеть до +13 °С.

Ночью ожидается температура в пределах +1...+6 °С.

Дарья Сайфиева