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В Татарстане 14 марта ожидается ветер до 20 м/с

Сильный ветер порывами до 15–20 м/с прогнозируется в Татарстане в пятницу, 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Татарстанцев просят не вставать под рекламные щиты, дорожные знаки и линии электропередач и быть осторожными при движении по улицам и дорогам.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, температура днем 14 марта составит около +4...9 °С. На западе и юго-западе Татарстана может потеплеть до +13 °С.

Ночью ожидается температура в пределах +1...+6 °С.

Дарья Сайфиева

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