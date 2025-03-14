На ремонт тротуаров в Уфе выделили до 150 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы ищет подрядчика для ремонта тротуаров, подъездов и площадок. Начальная максимальная цена контракта — 150 млн руб.

Закупка финансируется из городского бюджета. Итоги конкурса подведут 8 апреля.

Подрядчику предстоит отремонтировать 81 участок общей протяженностью 10,5 тыс. м, а также установить 80 новых дорожных знаков, а 13 знаков — заменить. Работы необходимо завершить до 15 августа, предоставив пятилетнюю гарантию.

Майя Иванова