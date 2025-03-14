Ограничения на полеты в нижегородском аэропорту сняты

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода. По данным ведомства, за время действия ограничений три летевших в Нижний Новгород самолета ушли на запасные аэродромы.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

Как писал «Ъ-Приволжье», утром 14 марта в нижегородском аэропорту «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты регнионов») для обеспечения безопасности полетов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. В этот день в Нижний Новгород должен был прилететь первый рейс из Костромы. Это новое для двух регионов направление. Из-за введенных ограничений рейс в Нижний Новгород не прибыл.

Андрей Репин