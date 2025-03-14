Звук: жители Ижевска в 2024 году слушали ANNA ASTI и аудиокнигу «Пассажир»

HiFi-стриминг Звук и Сбер рассказали о самых популярных треках, исполнителях, жанрах, подкастах и аудиокнигах среди жителей Удмуртии. В прошлом году в регионе чаще всего слушали треки от ANNA ASTI, Norman Dck,Татьяну Куртукову, 5УТРА, а из книг предпочитали «Пассажир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Аналитики HiFi-стриминга Звук собрали данные о предпочтениях ижевчан и теперь делятся итогами прослушиваний 2024 года.

Самыми популярными треками стали классическая композиция «Reframe» от Norman Dck, «Царица» и «По барам» — ANNA ASTI, сразу за ней расположились «Матушка» от Татьяны Куртуковой и «Давай сбежим» — 5УТРА. «Король и шут» и ANNA ASTI стали самыми популярными исполнителями, вместе с ними в пятерку лучших вошли Баста, «Кино» и Artik & Asti. В целом жители Ижевска предпочитают слушать поп и рок, но также любят хип-хоп, электронику и альтернативный рок.

Почти так же часто, как музыка, в наушниках ижевчан звучат подкасты и аудиокниги. На первых местах детский «ХРУМ или Сказочный детектив», «KuJi Podcast» Андрея Коняева и Тимура Каргинова, «Otvet.co». Также часто слушают «Горящий бензовоз» и «Терминальное чтиво» Мастридер и Александра Фарсайт.

Из литературы жители Ижевска предпочитают слушать «Пассажир» Жана-Кристофа Гранже (16+), космический эпос Фрэнка Герберта «Дюна» (16+), «Мастер и Маргарита» (12+) Михаила Булгакова. Замыкают топ-5 книг «Задача трех тел» (16+) и «Вечная жизнь Смерти» (16+) Лю Цысиня.

Александр Плетнев, руководитель редакции HiFi-стриминга Звук:

«Аудиосервис Звук сопровождает слушателя в течение дня, предлагая персонализированный контент под любые настроение, ситуацию или контекст. И нам важно понимать, как меняются предпочтения людей от региона к региону. Мы собрали внутрисервисную аналитику и узнали, как звучит Удмуртия. Оказалось, что жители республики чаще всего слушают зарубежную прозу».