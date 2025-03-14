ВТБ выставит на продажу пятизвездочную гостиницу в Сочи в 2025 году

Банк ВТБ готовится к продаже пятизвездочной гостиницы «Swissotel Resort Сочи Камелия» в 2025 году. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на первого заместителя председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, реализация отеля проходит в рамках внутренней программы по продаже иммобилизованных активов финансового учреждения. Помимо гостиницы, банк намерен выставить на торги несколько торговых центров в Лазаревском районе Сочи. Точная стоимость предполагаемых сделок не разглашается, однако господин Пьянов отметил, что речь идет о нескольких миллиардах рублей.

Пятизвездочная гостиница «Swissotel Resort Сочи Камелия» начал работать в 2014 году. Объект занимает территорию 6,5 га и включает 203 номера и 73 элитных апартамента. Проект был реализован компанией «Галс-Девелопмент».

Мария Удовик