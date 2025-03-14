В Челябинске частично откроют движение по улице Косарева

На северо-западе Челябинска частично откроют проезд по улице Косарева на пересечении с Братьев Кашириных. Ограничения движения транспорта, установленные 12 февраля из-за ремонта канализационного коллектора, снимут в 20 часов 14 марта, сообщает пресс-служба администрации города.

В связи с завершением первого этапа ремонта движение запустят по временной схеме. Чтобы обеспечить проезд, на дорогу уложены бетонные плиты.

На втором этапе работа продолжится с ограничением движения по трем полосам по улице Братьев Кашириных в направлении Свердловского проспекта и двум полосам по улице Косарева в сторону реки Миасс. К 17 марта планируется открыть одну из закрытых полос на Братьев Кашириных. Полностью снять ограничения на этом участке должны 22 марта.

Ремонт канализационного коллектора диаметром 1000 мм выполняет муниципальное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». Работа ведется круглосуточно.