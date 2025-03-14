Башкирские сетевики строят и реконструируют энергообъекты в пригороде г. Уфы

В марте в д. Шмидтово Уфимского района Башкирии Центральные электрические сети ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») завершают реконструкцию высоковольтной линии электропередачи 10 кВ протяженностью около 1,7 км и строительство 11 кабельных ЛЭП общей длиной 2,2 км. Четыре месяца назад энергетики построили новую ВЛ 10 кВ длиной около 0,4 км и установили мощную двухтрансформаторную ТП (трансформаторная подстанция) 10/0,4 кВ. Вся эта новая сетевая инфраструктура предназначена для строящейся в населенном пункте школы на 640 учащихся, совмещенной с детским садом на 160 мест.



На фотоколлаже: новая электросетевая инфраструктура в д. Шмидтово Уфимского района.

Фото: Фото: ООО «Башкирэнерго»

Энергоснабжение будущей школы является частью большого проекта по повышению надежности энергоснабжения как самой д. Шмидтово, так и соседних населенных пунктов. В последние годы бум коттеджного строительства захлестнул пригороды башкирской столицы, и энергетики массово строят новые энергообъекты и реконструируют действующие. Так, сетевики в 2022 году сдали в эксплуатацию распределительный пункт 10 кВ «Шмидтово», предназначенный для электрификации нового жилья в н.п. Шмидтово, Шамонино, Бурцево и Нагаево. В 2024 году возникла необходимость подвести электроэнергию еще для одного нового жилого квартала уже непосредственно в д. Шмидтово. И сетевики оперативно построили от РП 10 кВ ВКЛ (воздушно-кабельную линию электропередачи) общей протяженностью более 2,5 км.

На карте энергетического строительства республики Уфимская агломерация занимает особое место. На нее приходится большая часть вновь вводимых объектов. Строительство и реконструкция сетевой инфраструктуры в д. Шмидтово – лучшее тому подтверждение.

ООО «Башкирэнерго»