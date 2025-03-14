В Чувашии вынесли приговор бывшему сотруднику республиканской службы единого заказчика за получение взятки. Суд признал экс-сотрудника виновным по статьям, предусмотренным ч. 3 ст. 290 УК РФ в двух эпизодах, а также п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконное бездействие, в том числе в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии осудили экс-сотрудника службы единого заказчика за получение взятки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии осудили экс-сотрудника службы единого заказчика за получение взятки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с мая 2023 года по апрель 2024 года фигурант трижды получил взятки в виде денег и имущества на общую сумму более 330 тыс. руб. от представителей трех организаций-подрядчиков за неосуществление надлежащего строительного контроля за результатами работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Чебоксарах, Чебоксарском и Цивильском районах республики. Подсудимый не выезжал на объекты капремонта и проверок не проводил.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на 4 года.

Артём Дергунов