В детсаду, построенном ДСК в «Яблоневых садах», будет действовать центр нейрофизиологии и логопедии

Об уникальных для детских садов методиках обучения и реабилитации воспитанников рассказали губернатору области и мэру Воронежа в ходе их посещения дошкольного заведения.

Фото: пресс-служба ДСК

13 марта Губернатор области Александр Гусев и мэр Воронежа Сергей Петрин посетили открывшийся в конце февраля в ЖК ДСК «Яблоневые сады» детский сад «Здоровый ребенок». Это первое дошкольное учреждение, построенное в рамках программы государственно-частного партнерства. Проект получил поддержку мэрии и Правительства Воронежской области в части субсидирования родительской платы за пребывание детей.

Глава региона пообщался с педагогами и детьми, посмотрел спортивный зал, кабинет для занятий по английскому языку, пищеблок.

Александр Гусев отметил востребованность системы частного детского дошкольного образования.

— Мы ее запустили фактически в прошлом году. Нашли правильную форму финансовой поддержки таких проектов. В конце концов, мы приблизились к тому, что сейчас субсидия таким частным детским дошкольным образовательным учреждениям примерно равна той сумме, которую мы тратим на одного ребенка в нашем муниципальном детском садике. Но выигрываем на том, что не несем капитальные затраты – это дело уже договоренности между застройщиком и частным оператором. Здесь мы тоже помогли позиции сблизить. И эту программу, безусловно, будем продолжать, — выразил уверенность глава региона.

Фото: пресс-служба ДСК

Детский сад по ул. Загоровского,13 расположился на первых двух этажах жилого дома. Встроенно-пристроенные помещения имеют отдельную входную группу и просторную прогулочную зону, обособленную от дворовых территорий жилых домов.

Детский сад уже посещают 52 ребенка, сейчас ведется набор воспитанников. Он рассчитан на 5 групп и 125 мест и предназначен для пребывания детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В учебном заведении есть зал для занятий физкультурой с инвентарной комнатой, зал для музыкальных занятий, методический кабинет, кабинет заведующей и комната персонала, а также медицинский центр на 50 приемов детей в смену. В заведении открыт центр нейрофизиологии и логопедии, специалисты которого помогают детям с задержкой речевого развития и малышам, нуждающимся в особом уходе. Здесь также работают кабинет, в котором проводят оценку слуха детей, и большой зал опорно-двигательной коррекции. С детьми при необходимости работают дефектологи и коррекционные педагоги.

Генеральный директор АО «СЗ «ДСК», депутат Воронежской горДумы Андрей Соболев отметил, что частный детский сад возводится рядом с будущим муниципальным детским садом, что позволит родителям выбирать подходящий вариант в зависимости от потребностей. В непосредственной близости от ДДУ находится и общеобразовательная школа, то есть формируется социальное ядро жилого квартала.

Всего в ЖК «Яблоневые сады» предусмотрено строительство детских дошкольных учреждений общей вместимостью 1 000 мест – два отдельно стоящих на 300 мест каждый и три встроенно-пристроенных, что полностью закроет потребности нового жилого массива.

АО «СЗ «ДСК», ИНН 3665005205