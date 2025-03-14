Житель Иркутска осужден за сбор информации об объектах Минобороны РФ

Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал виновным жителя Иркутска в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ(призывы к осуществлению террористической деятельности). Как сообщает УФСБ по Иркутской области, мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Первые четыре года он должен отбыть в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

«Установлено, что 53-летний житель Иркутска в августе 2023 года установил контакт с представителями запрещенной на территории России террористической организации. Он сообщил кураторам о своей готовности оказывать содействие в незаконной деятельности. С их помощью приобрел знания по склонению, вербовке и вовлечению граждан в запрещенную организацию. Выполняя задания кураторов, иркутянин распространял информационные материалы, содержащие пропаганду терроризма. Кроме того, он собирал информацию о режимных объектах Минобороны РФ на территории Иркутской области, а сведения передавал как членам организации, так и представителям спецслужб Украины»,— отмечается в сообщении.

В УФСБ также уточняют, что представитель гособвинения «рассматривает возможность обжаловать решение суда», так как прокуратурой запрашивалось наказание в виде более длительного срока лишения свободы.

Влад Никифоров, Иркутск