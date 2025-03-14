Александр Бастрыкин заинтересовался наркоторговлей в Кротовке Самарской области

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе проверки по фактам правонарушений в одном из сел Самарской области, сообщили в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«В соцмедиа сообщается о многочисленных фактах наркоторговли и других правонарушениях. По данному факту следственными органами СК России по Самарской области проводится проверка по ст. 322.2 УК РФ»,— заявили в ведомстве.

Речь идет о Кротовке Кинель-Черкасского района, где местные жители жалуются на осевший в цыганский табор. О ситуации там рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

«По словам жителей, сейчас на 6 тысяч жителей села, 1200 — цыгане. Кражи, наркоторговля, избиения местных жителей, вымогательство — вот краткий перечень того, что я услышал. Нет сомнений, что ситуацию в Кротовке надо держать под постоянным контролем и жестко пресекать бесчинства таборян. Но для начала необходимо хотя бы восстановить в таком большом селе отделение полиции»,— заявил господин Матвеев, вернувшись с отчета главы сельского поселения.

Алексей Алексеев