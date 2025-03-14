Двое курских военнослужащих получили по девять лет колонии за коррупцию

Курский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в двух эпизодах получения взяток группой лиц (п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и получении взятки в размере менее 10 тыс. руб. (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, до года лишения свободы). Местных жителей приговорили к девяти годам колонии строгого режима каждого. Также у них в солидарном порядке взыскали 50 тыс. руб. в собственность государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Как установил суд, осужденные как должностные лица военной комендатуры договорились о совместном получении денег от военнослужащих за освобождение от дисциплинарной ответственности. Осенью 2023 года во время патрулирования территории они заметили за пределами полевого лагеря двух военных, которые пользовались мобильными телефонами. Фигуранты предъявили им надуманный грубый дисциплинарный проступок, забрали телефоны и военные билеты, после чего потребовали по 5 тыс. руб. за освобождение от дисциплинарной ответственности. Военные согласились и передали им 10 тыс. руб.

По этой схеме осужденные получили еще от двух военнослужащих 50 тыс. руб. в сумме. Свою вину они не признали.

О том, какой приговор вынесли воронежскому мобилизованному за побег к жене и детям,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова