В Курскую область направят больше следователей для фиксации военных преступлений

Группировка военных следователей на территории Курской области будет увеличена, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Сейчас следователи фиксируют в регионе следы военных преступлений: работают на местах обстрелов, опрашивают мирных жителей.

С чем связано увеличение группировки следователей, господин Хинштейн не сообщил, но отметил, что «примеры изуверств и военных преступлений боевиков носят массовый характер». «Все эти факты должны быть соответствующим образом зафиксированы»,— написал он в Telegram-канале по итогам встречи с зампредседателя Следственного комитета Росии Константином Корпусовым.

На встрече глава региона также попросил ведомство взять на контроль «факты варварства и вандализма оккупантов» по отношению к объектам культурного наследия. Господин Хинштейн отметил, что в регионе уже зафиксированы 48 разрушенных боевыми действиями памятников культуры.

13 марта Минобороны России официально подтвердило освобождение города Суджи, а также населенных пунктов Меловой и Подол в Курской области. До этого Суджа оставалась самым крупным населенным пунктом, который занимали подразделения ВСУ с августа 2024 года. По последним данным, из города вывезли 199 мирных жителей, находившихся под оккупацией.

Полина Мотызлевская