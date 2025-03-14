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Коммерсантъ FM
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В Курскую область направят больше следователей для фиксации военных преступлений

Группировка военных следователей на территории Курской области будет увеличена, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Сейчас следователи фиксируют в регионе следы военных преступлений: работают на местах обстрелов, опрашивают мирных жителей.

С чем связано увеличение группировки следователей, господин Хинштейн не сообщил, но отметил, что «примеры изуверств и военных преступлений боевиков носят массовый характер». «Все эти факты должны быть соответствующим образом зафиксированы»,— написал он в Telegram-канале по итогам встречи с зампредседателя Следственного комитета Росии Константином Корпусовым.

На встрече глава региона также попросил ведомство взять на контроль «факты варварства и вандализма оккупантов» по отношению к объектам культурного наследия. Господин Хинштейн отметил, что в регионе уже зафиксированы 48 разрушенных боевыми действиями памятников культуры.

13 марта Минобороны России официально подтвердило освобождение города Суджи, а также населенных пунктов Меловой и Подол в Курской области. До этого Суджа оставалась самым крупным населенным пунктом, который занимали подразделения ВСУ с августа 2024 года. По последним данным, из города вывезли 199 мирных жителей, находившихся под оккупацией.

Полина Мотызлевская

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Местная жительница встречает военнослужащего ВС РФ в освобожденной деревне Зазулевка

Местная жительница встречает военнослужащего ВС РФ в освобожденной деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк на дороге в Суджанском районе

Разбитый танк на дороге в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие во дворе одного из домов в освобожденном селе Казачья Локня

Российские военнослужащие во дворе одного из домов в освобожденном селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» на фоне поврежденной Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» на фоне поврежденной Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая комната жилого дома в селе Казачья Локня

Разбитая комната жилого дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде Дмитриевской церкви

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде Дмитриевской церкви

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейное оружие ВСУ

Трофейное оружие ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшая военная и гражданская техника

Сгоревшая военная и гражданская техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гаубица M777

Гаубица M777

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подрыв украинского БПЛА

Подрыв украинского БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк

Разбитый танк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденный дорожный указатель

Поврежденный дорожный указатель

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль УАЗ

Сгоревший автомобиль УАЗ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль ВСУ

Разбитый автомобиль ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие на приграничной дороге

Российские военнослужащие на приграничной дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дмитриевская церковь

Дмитриевская церковь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль у железнодорожного переезда

Разбитый автомобиль у железнодорожного переезда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная эвакуированными жителями деревни Казачья Локня

Домашняя свинья, оставленная эвакуированными жителями деревни Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Местная жительница встречает военнослужащего ВС РФ в освобожденной деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк на дороге в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие во дворе одного из домов в освобожденном селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» на фоне поврежденной Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая комната жилого дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде Дмитриевской церкви

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейное оружие ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшая военная и гражданская техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гаубица M777

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подрыв украинского БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденный дорожный указатель

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль УАЗ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие на приграничной дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дмитриевская церковь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль у железнодорожного переезда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная эвакуированными жителями деревни Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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