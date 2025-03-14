Двух жителей Крыма будут судить за убийство девушки

Два жителя Крыма предстанут перед судом по обвинению в убийстве девушки из Евпатории и сокрытии тела. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле 2024 года следователи в соцсетях обнаружили публикацию о том, что жительница Москвы разыскивает свою 23-летнюю дочь, которая живет в Евпатории. Девушка долгое время не выходила на связь, что мать отмечала как нехарактерное для нее поведение. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Следователи во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска и отрядом «Лиза Алерт Крым» с помощью различных способов поиска в Евпатории установили, что к пропаже девушки могут быть причастны двое ее знакомых. Следователи допросили их, в результате чего мужчины сознались в совершенном убийстве.

Выяснилось, что фигуранты знали о том, что у их знакомой есть 500 тыс. руб., и решили украсть их. 20 апреля один из них под выдуманным предлогом пригласил ее на встречу в дом в селе Воронцовка. У девушки незаметно забрали телефон, который позже выбросили. Она отказалась отдать им деньги. Тогда они связали ей руки и ноги скотчем, вставили кляп в рот и задушили. Спустя некоторое время подельники вывезли тело и закопали его в лесополосе за селом Вересаево.

30-летний и 27-летний жители Евпатории обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц, сопряженном с разбоем, и в разбое с применением насилия группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина