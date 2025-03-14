Вячеслав Гладков: еще четыре белгородских предприятия могут войти в СЭЗ

Четыре предприятия Шебекинского округа Белгородской области подали заявки о включении в свободную экономическую зону (СЭЗ) региона. Они направлены на согласование в Минэкономразвития РФ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пять предприятий уже стали резидентами СЭЗ — соглашения с ними были подписаны в начале февраля. Еще пять заявок направлены в федеральный центр в декабре 2024 года. Глава региона отметил, что в работе находятся семь проектов, которые до 1 апреля поступят в Москву.

«Работу продолжаем. Понимаем, что эта помощь крайне необходима нашим предприятиям, которым требуется государственная поддержка»,— сказал господин Гладков.

В облправительстве добавили, что минэкономразвития и промышленности Белгородской области продолжает работу с предприятиями для их включения в СЭЗ, что поможет сохранить рабочие места и ускорить восстановление после обстрелов.

СЭЗ на территории Белгородской области создана по поручению президента Владимира Путина. Региональные правовые акты, регулирующие ее работу, вступили в силу одновременно с постановлением правительства РФ от 16 октября 2024 года. Участники зоны могут пользоваться льготами по налогам и страховым взносам. Для участия в СЭЗ компании должны располагать земельными участками и работать в приграничных районах, включая Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также Валуйский, Грайворонский и Шебекинский округа.

Егор Якимов