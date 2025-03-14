Численность снежных барсов в России выросла до 87 особей за 10 лет

За последние десять лет численность снежных барсов на территории России выросла с 10 до 87 особей. Они обитают в четырех регионах — в Туве, Бурятии, Алтае и Красноярском крае. Об этом сообщил председатель общего собрания межрегиональной ассоциации «Ирбис» Али Узденов.

Как пояснил господин Узденов, данные о 87 снежных барсах ученые получили после проведения в 2024 году первого всероссийского учета. «Давление человека, отсутствие кормовой базы, браконьерство на самого снежного барса и на тех копытных, которыми он питается, разработка полезных ископаемых и ряд других факторов значительно сократили численность снежного барса. 10 лет назад на территории России было описано всего 10–15 особей»,— сказал он на международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире» (цитата по ТАСС).

На конференции планируется подписание Казанской резолюции, которая задокументирует позицию России в международном сотрудничестве по вопросу сохранения снежного барса. В мероприятии принимают участие 180 делегатов из 12 стран, в которых обитает снежный барс. Среди них — Афганистан, Китай, Индия, Казахстан, Пакистан и др. «Принятие резолюции позволит объединить усилия по сохранению этого редчайшего и красивейшего вида животного»,— пояснил господин Узденов.

Полина Мотызлевская