Где в Липецке отключили холодную воду 14 марта

В мэрии Липецка рассказали об отключениях холодной воды 14 марта. Для проведения ремонта «РВК-Липецк» временно ограничил водоснабжение части домов на 25 улицах города. Организован подвоз воды по заявкам потребителей.

До окончания работ ограничения буду действовать по следующим адресам: