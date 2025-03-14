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Где в Липецке отключили холодную воду 14 марта

В мэрии Липецка рассказали об отключениях холодной воды 14 марта. Для проведения ремонта «РВК-Липецк» временно ограничил водоснабжение части домов на 25 улицах города. Организован подвоз воды по заявкам потребителей.

До окончания работ ограничения буду действовать по следующим адресам:

  • улица Ярославская, 19, 13;
  • улица Тихая, 24;
  • улица Светлова, 29, 29а, 26, 31, 31а;
  • улица Писарева, 35, 37, 3а, 1, 2а, 2б, 4, 6, 8, 12, 12а, 12б, 16, 22, 8а;
  • улица Центральная, 17, 18, 19, 21, 21 стр. 1, 8, 10, 10а, 16, 11, 9, 14, 43, 15, 12, 6, 7, 20, 180, вл. 21;
  • улица Привокзальная, 101, 56;
  • улица Асфальтная, 111, 111а, 113, 115а;
  • станция Казинка, 28а, 28, 33а;
  • улица Фруктовая, 25б;
  • улица Таежная, 12;
  • частный сектор: улицы Привокзальная, Липецкая, Асфальтная, Таежная, Фабричная, МПС, Локомотивная, Ладыгина, Бригадная, Череповецкая, Шаумяна, Писарева, Тихая, Светлова, Патриотическая, Железнодорожная, Зорге, Варшавская, Олимпийская, Постышева и переулок Фруктовый.