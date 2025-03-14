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Житель Азова оштрафован на полмиллиона рублей за пропаганду терроризма

Суд в Ростовской области признал 46-летнего Андрея Паруна виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч 2 ст. 205.2 УК РФ). Ему назначен штраф в размере 500 тыс. руб. Об этом сообщает сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее проживающий в Азове фигурант был задержан сотрудниками УФСБ по подозрению в призывах к террористической деятельности, которые он публиковал в группах мессенджера WhatsApp.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тат Гаспарян

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