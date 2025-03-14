Налоговые поступления в бюджет Ульяновской области в 2024 году выросли на 15%

Руководитель УФНС России по Ульяновской области Газинур Апсалямов на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских доложил, что в 2024 году поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Ульяновской области составили 92,4 млрд руб., на 12 млрд руб. (на 15 %) больше, чем в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам главы УФНС, «основные доходные источники сохранили положительную динамику к уровню 2023 года», «доходная часть облбюджета за 2024 год по налоговым доходам исполнена на 100%», «за счет проведения контрольно-аналитических мероприятий территориальный бюджет дополнительно получил 673 млн рублей». Он также отметил, что благодаря работе ведомства по легализации налоговой базы, выводу организаций из категории убыточных, постановке на учет организаций с обособленными подразделениями, не представлявшими налоговую отчетность дополнительно мобилизовано 275 млн руб.

По данным ФНС России, в 2024 году налоговые поступления в бюджетную систему в целом по России выросли на 20,3% по сравнению с 2023 годом. При этом поступления налогов консолидированные бюджеты субъектов РФ выросли на 13,1%. Без учета нефтегазовых доходов (от уплаты налогов и таможенных сборов за экспорт нефти, газа и продуктов из углеводородного сырья) рост доходов бюджетной системы России составил в 2024 году 15,8%.

Андрей Васильев, Ульяновск