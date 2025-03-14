60-летний житель Набережных Челнов потерял 9,2 млн руб. личных сбережений, желая установить счетчики у себя в квартире. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 60-летний челнинец потерял 9,2 млн рублей, желая установить счетчики

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ 60-летний челнинец потерял 9,2 млн рублей, желая установить счетчики

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Потерпевшему в одном из мессенджеров позвонила неизвестная. Представившись сотрудницей «Энергосбыта», она предложила бесплатную замену электросчетчиков, сообщив, что для подтверждения записи и постановки в очередь, нужно сообщить код из СМС. Несмотря на предупреждение о запрете передачи кода третьим лицам, мужчина назвал его.

Позже поступил второй звонок. Звонившая предупредила мужчину о том, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан мошенниками.

Потерпевшему также сообщили о том, что дальнейшие действия нужно обсудить с представителем Центробанка.

Позвонивший ему «представитель» убедил челнинца в том, что мошенники уже хотели снять с его счета 980 тыс. руб.

Далее, следуя инструкциям, мужчина в течение недели обналичил все свои сбережения. Большая часть денег была передана курьерам лично, остальные суммы переведены на указанные счета.

После получения денег мошенники перестали выходить на связь. Лишь тогда потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

В ходе расследования полицейские установили и задержали одного из курьеров — 19-летнего жителя Казани. Молодой человек признался, что забрал у потерпевшего 1,8 млн руб.

Кроме того, он подозревается в аналогичных преступлениях, в том числе совершенных в отношении жителей Саратовской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество). В настоящий момент подозреваемый находится под стражей в Саратовской области.

Артём Дергунов