В Ярославле отремонтируют освещение на Тормозном шоссе

В Ярославле на Тормозном шоссе до лета отремонтируют освещение дороги. Поиск подрядчика проходил в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Капремонт наружного освещение проведут на следующих участках: Тормозное шоссе от дома №24 поселка Октябрьский до проспекта Фрунзе, Тормозное шоссе, от проспекта Фрунзе до Р-132 «Золотое кольцо». Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 15 мая 2025 года. Установка опор освещения пройдет в апреле.

Победитель торгов уже определился, но пока не называется. Стоимость капремонта в ходе торгов упала с 3,5 до 2,9 млн руб.

Алла Чижова