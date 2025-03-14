Журналисту Постникову повторно вменили демонстрацию экстремисткой символики

Главному редактору издания «Вечерние ведомости» Владиславу Постникову, ранее арестованному на 14 суток, повторно вменили совершение административного правонарушения по ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики) за посты в его личном Telegram-канале, которые были опубликованы в 2020 и 2021 годах, сообщил «Ъ-Урал» адвокат журналиста Георгий Краснов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, в сентябре 2021 года Владислав Постников опубликовал пост, в котором была изображена символика организации «Национал-Большевистская партия» (признана экстремистской и запрещена в России). Кроме того, в посте была обнаружена фашистская символика военизированных формирований Национал-социалистической немецкой рабочей партии, публичное демонстрирование которой запрещено.

Вторую публикацию сотрудники правоохранительных органов обнаружили 4 марта. Она была опубликована в октябре 2020 года в Telegram-канале Владислава Постникова. В публикации обнаружена символика общественного движения «Штабы Навального» (признано экстремистским и запрещено в России). По словам адвоката Георгия Краснова, в ближайшее время журналист будет доставлен в Ленинский районный суд Нижнего Тагила, где будет рассмотрено дело об административном нарушении. Владиславу Постникову грозит до 15 суток ареста.

Напомним, в начале марта Владислав Постников был арестован на 14 суток по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской атрибутики). Поводом для ареста стал пост в его личном Telegram-канале, который он опубликовал в 2021 году. Срок его административного ареста истекает 14 марта. «Это классический пример бесконечной административной "карусели", когда сотрудники полиции уже "выявили правонарушения ", но вменяют их постепенно, а не единой совокупностью, не давая тем самым человеку выйти из спецприемника месяцами», — отметил господин Краснов.

Мария Шараева