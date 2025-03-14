Администрацию Медногорска обязали на 10 лет сократить срок расселения аварийного дома

Прокуратура Медногорска обратилась в суд с требованием сократить на 10 лет срок расселения аварийного дома. Суд удовлетворил требования, устояло решение и в апелляции, сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, во время проверки соблюдения жилищных прав установлено, что один из МКД признан аварийным. Орган местного самоуправления принял решение о расселении жильцов до 31 декабря 2036 года. Надзорное ведомство не согласилось с установленным сроком. Прокурор обратился в суд с требованием сократить срок и расселить дом до 18 октября 2026 года. Суд поддержал позицию прокуратуры.

Однако администрация попыталась обжаловать решение суда первой инстанции. Судебная коллегия по административным делам Оренбургского областного суда также постановила, что требования прокурора являются законными и обоснованными, а доводы апелляционной жалобы ответчика не подлежат удовлетворению.

Руфия Кутляева