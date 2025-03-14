В Башкирии выплаты в связи с гибелью участника СВО будут получать взрослые дети

Комитет Курултая Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов разработал проект закона, который расширяет круг получателей единовременной материальной помощи членам семей погибших участников СВО, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Согласно законопроекту, на выплаты в размере 2 млн руб. смогут претендовать также совершеннолетние дети, если других членов семьи у погибшего нет. Выплата будет проводиться в равных долях. При этом преимущественное право сохранится за несовершеннолетними детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изменения планируется внести в статьи 2 и 3 регионального закона «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации».

Депутаты намерены принять закон на ближайшем пленарном заседании Курултая в конце марта.

Майя Иванова