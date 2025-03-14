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Подпольный покерный клуб выявили в Омске

Омские силовики пресекли работу подпольного покерного клуба. В отношении его организаторов возбуждено уголовное дело о незаконном проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ), сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации ведомства, законспирированное игровое заведение располагалось в цокольном этаже жилого дома на проспекте Маркса. Когда правоохранители попали туда, там находились 18 человек. Участники тайного клуба играли в покер, в зале их обслуживали несколько крупье и официанты, рассказали в УМВД России по Омской области.

Стражи порядка изъяли семь игровых столов, более 1,5 тыс. фишек различного номинала, свыше десятка колод игральных карт, почти 40 тыс. руб. наличными.

Илья Николаев

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