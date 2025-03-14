Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях и взрывных работах 14 марта

В пятницу, 14 марта, в Новороссийске пройдут военные учения со стрельбами и взрывные работы. Об этом сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В период с 10:00 до 12:00 на полигоне пло ул. Герцена и ул. Анапское шоссе в Новороссийске будут проводиться стрельбы. Граждан просят сохранять спокойствие.

В период с 11:00 по 13:00 14 марта 2025 года запланировано проведение военных учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Они состоятся в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

По информации от АО «Новоросцемент», в карьере цемзавода «Пролетарий» в районе Сухумского шоссе в период с 12:00 до 16:00 будут проведены взрывные работы.

Алена Воробьева