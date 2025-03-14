В Энгельсе отремонтируют 11 км дорог

В Энгельсе на ближайшее время запланирован ремонт 14 участков дорог протяженностью 11 км. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Энгельсского района Максим Леонов.

Специалисты приступят к работам в начале апреля. Ремонт осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Некоторые городские магистрали будут отремонтированы в рамках муниципальной программы.

Господин Леонов отметил: в этом году рабочие займутся наиболее проблемными участками дорог в частном секторе за счет средств транспортного налога. Глава района указал на необходимость асфальтирования подъездов к мусорным площадкам.

Павел Фролов