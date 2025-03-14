В Перми отравившиеся едой сети «Хлебница» требуют компенсации

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление к владелице сети пекарен «Хлебница» Юлии Гагариной. Как свидетельствует картотека суда, истцом выступает физическое лицо, требующее взыскать с предпринимательницы 210,1 тыс. руб. Иск был возвращен заявителю, так как предмет спора относится к гражданскому делопроизводству и рассматривается в судах общей юрисдикции. По данным портала properm.ru, заявитель является пострадавшим от некачественной еды пекарни «Хлебница».

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По информации издания, в конце прошлого года истец, обратившийся в краевой арбитраж, купил в пекарне «Хлебница» на проспекте Парковом готовую еду, включая салаты и хлебобулочные изделия на общую сумму 1,4 тыс. руб. После употребления некачественной продукции был госпитализирован с признаками сальмонеллеза.

Всего в Свердловский районный суд поступило 25 гражданских исков от покупателей сети пекарен к предпринимательнице Юлии Гагариной. В Дзержинском районном суде содержится два иска от пострадавших. В частности, одна из заболевших требует взыскать с владельцев сети 500 тыс. руб. При этом средний размер требований граждан составляет 300 тыс. руб.

В январе «Ъ-Прикамье» сообщал, что краевым Роспотребнадзором было выявлено нарушение санитарного законодательства в нескольких точках сети пекарен «Хлебница» (ИП Гагарина Ю. В.). По данным ведомства, с конца декабря среди населения города Перми были зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд, приобретенных в пекарнях. У заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза. Число отравившихся составило 82 человека. Ряд пекарен сети были закрыты.

СУ СКР по Пермскому краю было предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю Юлии Гагариной и исполнительному директору сети пекарен Ксении Троицкой. Обе были задержаны 10 января. Свердловский райсуд Перми избрал госпоже Гагариной меру пресечения в виде домашнего ареста.