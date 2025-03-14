В правительстве прогнозируют летний дефицит воды для АПК на Юге России

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о маловодье и потенциальном дефиците воды в центральных и южных регионах России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление вице-премьера в комитете Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Патрушева, в этом году в ряде регионов зафиксирован недостаток воды, что может осложнить работу АПК. Чтобы сгладить негативный эффект, надо скорректировать работу водохранилищ. В связи с этим Федеральное агентство водных ресурсов переведет их на соответствующие режимы работы.

Сергей Иванов