В правительстве прогнозируют летний дефицит воды для АПК на Юге России
Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о маловодье и потенциальном дефиците воды в центральных и южных регионах России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление вице-премьера в комитете Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам господина Патрушева, в этом году в ряде регионов зафиксирован недостаток воды, что может осложнить работу АПК. Чтобы сгладить негативный эффект, надо скорректировать работу водохранилищ. В связи с этим Федеральное агентство водных ресурсов переведет их на соответствующие режимы работы.